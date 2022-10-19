В Україні посилять контроль за відпуском рецептурних ліків: що саме зміниться

Зміни до законодавства почнуть діяти через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Верховна Рада ухвалила закон про посилення контролю за відпуском лікарських засобів.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

За інформацією фахівців, закон посилить контроль за відпуском рецептурних ліків в Україні та зробить процес прозорим і безпечним. Також це рішення є підґрунтям законодавчої бази для повноцінного впровадження електронного рецепта.

Зміни встановлюють:

заборону медичним працівникам призначати лікарські засоби, що мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення відповідного рецепта;

пряму заборону на рівні законодавства відпуску з аптечних закладів рецептурних лікарських засобів без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку відпуску лікарських засобів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути вигорання та запобігти депресії.

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