В Україні посилюють карантин: країна переходить із "зеленої" зони до "жовтої"

"Жовту" зону встановлюють від 23 вересня.

Від четверга, 23 вересня, в України посилять карантин: буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Рішення ухвалила Державна комісії ТЕБ та НС 21 вересня, повідомила прессслужба Кабміну.

Комісія вирішила становити від 00:00 23 вересня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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"Застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання заявив, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується. Аби захистити громадян, влада вирішила посили карантинні обмеження.

"Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни", - наголосив очільник Кабміну.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року.

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