В Україні посилюють захист неба від “Шахедів”: де найважча ситуація — ОП

Обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

За його словами, більшість російських безпілотників збивають мобільні вогневі групи.

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“Їхня робота ефективна і допомагає заощаджувати ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації”, - наголосив Олексій Кулеба.

Він зазначив, що комплектування та посилення цих груп триває щодня.

Який регіон ворог атакує найактивніше

Так само щоденно ворог здійснює нальоти групами “Шахедів”.

“З особливою інтенсивністю ворог атакує прикордоння та прифронтові регіони, зокрема Херсонщину. З початку тижня там майже 500 обстрілів, випущено більше 2500 снарядів. Це в середньому по сто обстрілів на день”, - повідомив Олексій Кулеба.

За його інформацією, цього тижня в Херсонській області двоє людей, на жаль, загинули, ше 28 — поранені. Серед них четверо дітей.

Нагадаємо, Іран надалі надає агресорці Росії ударні безпілотники "Shahed-131/136" для завдання ударів по Україні. Російське командування планує розмістити обладнання щонайменше у двох регіонах.

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