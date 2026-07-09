В Україні посвідчення водія видаватимуть по-новому: що змінилося

Як обміняти права за новими правилами: роз'яснення МВС

Реклама

В Україні запровадили нові правила видачі та обміну посвідчень водія.

Які зміни тепер чекають на водіїв, як і коли тепер потрібно обмінювати документ, розповіли в МВС.

Головним нововведенням у МВС назвали впровадження диференційованого строку дії категорій у водійському документі:

Реклама

15 років для водіїв мопедів, мотоциклів та легковиків (А1, А, В, В1, ВЕ)

5 років для вантажівок, автобусів, спецтранспорта (С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Як тепер обмінюватимуть посвідчення водія, зокрема видані вперше

Як і раніше, перше посвідчення водія видається і видаватиметься на 2 роки. Після закінчення цього строку воно підлягає обміну без складання іспитів. Але за умови, що водій вчинив не більше двох адмінправопорушень у сфері ПДР. Алгоритм залишився без змін.

Що змінилось: Відтепер після закінчення дворічного терміну «водій-початківець» отримує постійне посвідчення вже за новими правилами. Тобто строк дії категорій у посвідченні водія становитиме або 15 років, або 5 років — відповідно до тих категорій, які були відкриті.

© МВС

Чи платна послуга з обміну посвідчення водія

При плановому чи позаплановому обміні документа сплачується вартість адміністративної послуги та вартість бланкової продукції (пластикової карти). Орієнтовно сума становить 650 гривень. Додатково сплачується комісія банку.

Чи потрібно буде складати іспити при обміні посвідчення водія

Повторно складати теоретичний чи практичний іспити не потрібно. Звичайно за умови відсутності обмежень встановлених законом. Плановий обмін посвідчення водія після закінчення строку дії категорії є суто адміністративною процедурою.

Реклама

Головна умова для успішного обміну — надання чинної медичної довідки, яка підтверджує, що водій за станом здоров’я може керувати транспортними засобами відповідних категорій.

Однак, на сьогодні в період дії воєнного стану, цю вимогу спрощено. Медична довідка для обміну наразі не потрібна.

Що робити, якщо відкрито кілька категорій (наприклад, В та С)

Якщо відкривається нова категорія, посвідчення обов’язково підлягає обміну, а новий документ видається із диференційованим строком дії відкритих категорій.

Належність водія до професійних категорій (наприклад, категорія С) не зобов’язує його до обов’язкового обміну документа кожні 5 років, якщо такий транспортний засіб фактично не використовується.

Реклама

У такому випадку громадянин має право продовжувати керувати автомобілем категорії В до завершення її повного 15-річного строку дії. Проте важливо враховувати: після закінчення 5-річного терміну категорії С, право на керування вантажними автомобілями тимчасово призупиняється.

Поновити можливість законного керування вантажним транспортом водій зможе у будь-який момент, здійснивши плановий обмін посвідчення водія.

© МВС

Як обміняти посвідчення водія сьогодні

Офлайн: У будь-якому територіальному сервісному центрі МВС (за попереднім Е-записом), незалежно від місця реєстрації. Документ видається в день звернення.

Онлайн: Через Кабінет водія або застосунок «Дія». Виготовлене посвідчення водія можна замовити з доставкою на відділення Укрпошти, кур’єром або забрати в ТСЦ МВС.

Коли нові правила почнуть діяти

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» або в «Офіційному віснику України».

Головний сервісний центр МВС додатково проінформує громадян про точну дату старту видачі посвідчень за новими термінами на офіційному сайті та в соціальних мережах відомства.

Реклама

Раніше ми писали, що нові правила для українських водіїв запровадили в одній з країн ЄС.

Новини партнерів