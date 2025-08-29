В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність для цивільних за образу військових

В Україні планують посилити захист військових: яке покарання загрожує порушникам / © ТСН.ua

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував законопроєкт, який передбачає суворіші покарання для цивільних громадян. Відтепер планується, що за погрози та образи на адресу військових і їхніх сімей можуть обернутися для цивільних серйозними проблемами.

Про це пише Судово-юридична газета.

Автори ініціативи, очолювані депутатом Сергієм Іонушасом, хочуть додати до Кримінального кодексу України нову статтю 345-2.

Які покарання пропонують?

За образи. Якщо цивільна особа ображає честь і гідність військового або його родини (у зв’язку з виконанням ним військових обов’язків) чи поширює образливі матеріали, її можуть оштрафувати на суму до 68 000 гривень, призначити громадські роботи, пробаційний нагляд або обмежити волю до трьох років.

За погрози. За погрозу вбивством, насильством або знищенням майна військовослужбовця чи його родичів, цивільній особі загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

За фізичне насильство. Якщо цивільний завдає побоїв, легких чи середніх тілесних ушкоджень, він може отримати до семи років тюрми. У разі тяжких тілесних ушкоджень — від п’яти до восьми років. Якщо ж такі дії вчинені групою осіб, термін ув’язнення може зрости до 12 років.

Чому це важливо?

Депутати пояснюють, що чинне законодавство вже має статтю про злочини проти військових. Але вона поширюється лише на самих військовослужбовців. За їхніми словами, більшість таких злочинів вчиняють саме цивільні особи. Тому новий законопроєкт має заповнити цю прогалину і дозволити притягувати до відповідальності тих, хто не служить у Збройних силах, але чинить злочини проти захисників України.

Нагадаємо, проведення масових, зокрема урочистих заходів в Україні, органи виконавчої влади зобов’язали погоджувати з військовим командуванням. В опублікованому документі, адресованому міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, начальникам обласних та Київської міської військових адміністрацій, прем′єр-міністерка Юлія Свириденко просить під час планування масових заходів обов’язково узгоджувати їх проведення з військовим командуванням, а в Києві — з Генеральним штабом ЗСУ.