Укрaїнa
359
1 хв

В Україні посиляться морози: прогноз погоди на Новий рік

Новий рік в Україні розпочнеться з тріскучих морозів та справжньої зимової атмосфери.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Мороз в Україні

Мороз в Україні / © ТСН.ua

Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про наближення арктичної повітряної маси саме на новорічні свята. Температура повітря подекуди впаде до -14 градусів, що супроводжуватиметься періодичним снігом.

Про це Діденко написала в Мережі.

За даними синоптикині, на Україну насувається чергова повітряна маса арктичного походження, тобто — похолодання.

31 грудня та 1 січня посиляться морози. Вночі очікується -7…-14 градусів, вдень до -2…-7 градусів.

«З періодичним сніжком та посиленим сра…падом», — зауважила Діденко.

Вже від 3 січня в Україні прогнозується потепління.

До слова, напередодні синоптик Ігор Кібальчич попередив про прихід справжньої зими до України через циклони над Східною Європою, що принесуть щоденні снігопади та стабільні морози. Найхолоднішою стане новорічна ніч. Протягом перших днів січня сніжна погода з хуртовинами зберігатиметься на більшій частині території, хоча на півдні та Закарпатті вдень можливі відлиги до +2 градусів.

Дата публікації
