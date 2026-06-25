В Україні посилили вимоги до бронювання працівників: що відомо

Бронювання / © ТСН

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В Україні посилили вимоги до підприємств, які мають намір отримати статус критично важливих для економіки та право на бронювання своїх працівників.

Про це свідчить новий наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Держава в кілька разів підняла ліміти щодо площі угідь, фінансових доходів та рівня заробітних плат.

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Що змінилося у бронюванні

Найбільших змін зазнали аграрний та лісовий сектори. Для сільськогосподарських підприємств мінімальну площу оброблюваних угідь збільшено рівно вдвічі.

«Раніше для отримання статусу критичності агропідприємству було достатньо обробляти 500 гектарів, тепер цю планку піднято до 1000 гектарів. Поріг річного доходу також подвоїли — з 20 мільйонів до 40 мільйонів гривень», — зазначається у документі.

Крім того, скасовано два попередні підкритерії: сплата ПДФО від 324 тисяч гривень на квартал більше не враховується, а володіння 90% капіталу інших критичних підприємств більше не є підставою для статусу. Натомість запроваджено нову обов’язкову вимогу — подання копії податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Для лісових господарств площа постійного користування землею зросла у п’ять разів — із 500 до 2500 гектарів. Альтернативний критерій за кількістю заброньованих осіб знизили з 15 до 10 працівників, але тепер до нього обов’язково додається фінансова умова — річний дохід від 10 мільйонів гривень. З переліку профільних КВЕД у цій галузі повністю прибрали мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти.

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Нові вимоги до заробітних плат

Держава вперше запровадила обов’язкові зарплатні критерії для загального переліку підприємств, яких раніше не існувало. Тепер вони залежать від кількості штату:

Підприємства з понад 50 працівниками: середня зарплата має бути не нижчою за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2.

Підприємства від 20 працівників: встановлено обов’язковий коефіцієнт 3.

Постійні представництва нерезидентів: вимогу також підвищено до коефіцієнта 3 (раніше діяв коефіцієнт 2).

Для компаній, які мають міжобласний статус і працюють у трьох і більше регіонах, запровадили дві фіксовані умови: штат від 10 осіб та сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних) від 24 тисяч гривень по кожній із областей за останні три місяці.

Підприємства, що виробляють техніку та обладнання українського виробництва, зможуть отримати статус критично важливих лише за умови, що їхня продукція включена до спеціального переліку Мінекономіки і частково компенсується з державного бюджету.

Кого не торкнулися зміни з бронюванням

Низка правил зберегла свою чинність. Критично важливими для економіки, як і раніше, визнаються підприємства, які:

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мають державні гранти;

надають послуги Мінекономіки за договорами строком від 6 місяців;

перебувають у сфері управління міністерства або де держава є єдиним засновником;

проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи зовнішньоекономічної діяльності;

є офіційними учасниками індустріального парку;

уклали інвестиційні договори у сферах переробки, біогазу, добування та переробки комирних копалин.

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