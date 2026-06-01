В Україні потеплішає: де пройдуть дощі та якою буде погода в Києві
Завтра, 2 червня, в Україні дещо потеплішає.
У вівторок, 2 червня, в Україні переважатиме комфортна тепла погода. Очікується температура повітря +20…+24 градуси.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні 2 червня
Найпрохолодніше буде на заході країни — у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях. Там температура становитиме +17…+20 градусів.
«В Україні 2-го червня переважатиме суха погода, дощі пройдуть лише у західних областях та на Одещині», — зазначила Діденко.
Вітер змінить напрямок на південний, залишаючись слабким або помірним.
Погода в Києві
У Києві завтра очікується суха та переважно сонячна погода. Максимальна температура повітря становитиме +20…+22 градуси.
Яким буде літо в Україні — прогноз синоптиків
Раніше йшлося про те, що на початку літа погода в Україні буде нестійкою: частину регіонів накриють дощі та грози, тоді як в інших утримається суха й тепла погода. Синоптики попереджають про температурні коливання та локальні опади, які збережуться у перші дні червня. Водночас значної спеки поки не очікується — температура залишатиметься комфортною для початку літа.