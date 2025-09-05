В Україні потеплішає: якою буде погода у суботу, 6 вересня

6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність / © Pixabay

У суботу, 6 вересня, по всій Україні очікується мінлива хмарність, а температура повітря зросте до комфортних +21…+26° вдень.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на своїй Facebook-сторінці.

«Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза», — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди по Україні

У західних та південних областях країни температура повітря вночі становитиме +12…+17°, а вдень сягне +24…+29°. На Прикарпатті та Закарпатті вночі та вранці місцями можливий туман.

На решті території України вночі очікується від +9° до +14°, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +21…+26°. Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Києві та області

На Київщині та у столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер буде північно-східним, 3-8 м/с.

Температура по області: вночі +9…+14°, вдень +21…+26°.

Температура у Києві: вночі +12…+14°, вдень +24…+26°.

Нагадаємо, перший тиждень вересня в Україні буде теплим і навіть спекотним. Проте вже після 20 вересня до України прийде холодне арктичне повітря разом із першими заморозками.