В Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 21 року: для чого це потрібно

Збройні сили України - це “більше про якість, а не про кількість”.

В Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 21 року. Тоді ЗСУ отримають нове бачення ведення війни, свіжі рішення, які можуть допомогти отримати перемогу.

Про це повідомив заступник командира третьої окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов.

Як зазначається, військовий прокоментував заяву нардепа Романа Лозинського про можливе зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років.

“Я за пониження вікового цензу… Я вважаю, що віковий ценз може бути понижений до 21 року включно”, – наголосив Кудряшов.

За його словами, Збройні сили України - це “більше про якість, а не про кількість”. Тому що кількісно російських окупантів ми не поборемо. Тому і потрібна “якість”, яку можуть надати війську молоді українці.

“Нам потрібна свіже молоде бачення в ЗСУ. Зараз дуже багато є реформ в застосуванні зброї на передовій, в тому числі застосування дронів типу first-person view FPV drone. Це те, що нам потрібно, і те, з чим не те що може справитись нове вливання думок в українське військо”, – сказав замкомандира 3-ї ОШБр.

Він також додав, що вже зараз потрібно реалізувати програми серед цивільного населення у навчальних закладах щодо підготовки до майбутніх небезпек, пов'язаних з агресією Росії. Зокрема, варто розробляти програми державного рівня щодо підготовки молодих людей, які навчаються в школах і вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 18 червня, відбулося 129 бойових зіткнень. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.

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