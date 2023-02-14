В Україні повідомили про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ

Начальнику Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ повідомлено про підозру у веденні агресивної війни. Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру начальнику Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ – першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, начальник Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил РФ від 2021 року по теперішній час особисто планує та безпосередньо віддає накази підлеглим щодо застосування і оперативного управління військами РФ під час підготовки і здійснення широкомасштабного вторгнення на територію України.

Підозрюваний контролює виконання наказів по захопленню територій України, а також організовує взаємодію з федеральними органами виконавчої влади, у складі яких є інші війська, військові формування та органи.



"Дії підозрюваного призвели до тяжких наслідків – загибелі цивільних громадян, зокрема дітей, отримання ними тілесних ушкоджень, знищення будівель, майна та інфраструктури", - йдеться у повідомленні.



Крім того, 25 березня 2022 року він взяв участь в засіданні, яке транслювалося на російських телевізійних каналах, де публічно виправдовував і визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України.

Як повідомили в СБУ, під час слідства було зібрано докази участі першого заступника начальника генерального штабу ЗС РФ генерал-полковника Сергія Рудського у здійсненні збройної агресії. Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).



Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, в Україні оголосили про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину.

Читайте також: