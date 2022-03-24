В Україні повістки до військкомату отримуватимуть порушники ПДР та комендантської години

В Україні повістки до військкомату отримуватимуть порушники ПДР та комендантської години

Вже перші порушники отримали від правоохоронців повістки.

Чоловікам призовного віку, які порушили комендатську годину та є грубим порушникам правил дорожнього руху патрульна поліція вручає повістки у військкомати.

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Про це у середу, 23 березня, заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Шановні громадяни призовного віку. Патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію. На час війни всіх нечемних на блок-постах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, окрім адміністративної відповідальності, такі порушники отримуватимуть ще й направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.

"Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу. Перші переможці вже отримали свої призи", - додав він.

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