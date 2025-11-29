В Україні повітряна тривога: РФ запустила "Кинджали"

© Associated Press

В Україні лунає масштабна повітряна тривога. В Росії злетіли винищувачі МіГ, що є носіями гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал"

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

Масштабна повітряна тривога розпочалася о 06:51. За даними моніторингів, у повітрі - два винищувачі. Майже відразу стало відомо про пуски “Кинджала” - спочатку одного, потім - іншого.

Близько 07:07 у Києві пролунали потужні вибухи, повідомив мер Віталій Кличко. Працюють сили ППО.

“Масована атака на столицю триває”, - заявив Кличко.