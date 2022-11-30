В Україні позапланово перевірятимуть дотримання графіків відключень електроенергії

Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій, кажуть в Міненерго.

Для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень електроенергії Міністерство енергетики видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.

Про це повідмили у пресслужбі Міненерго.

Окрім графіків відключення, перевірятимуть і технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

"Важливо, щоб всі енергетичні компанії, оператори систем розподілу працювали злагоджено та відповідально. Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

До перевірок залучать представників НКРЕКП, СБУ, а також НЕК "Укренерго".

Окрім цього, уповноважені представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах "Укренерго" та обленерго в ранкові та вечірні пікові години, аби стежити за дотриманням графіків відключення електричної енергії.

Ситуація з електроенергією в Україні

23 листопада російська армія здійснила чергову ракетну атаку по містах України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури.

В НЕК "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився і станом на ранок 30 листопада становить 27%. Вчора дефіцит був на рівні 30%. Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем. За його словами, якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то "в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення".

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