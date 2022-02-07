В Україні "жовтих" регіонів стало більше: оновлено зони карантину

"Червона" зона діє в двох областях.
В Україні станом на 7 лютого через ситуацію з COVID-19 дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 18 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, чотири - у "жовтій".
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Помаранчевими" станом на зараз є місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона. Кіровоградська, Полтавська, Запорізька та Дніпропетровська області перебувають у "жовтій" зоні.
Нагадаємо, 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19, померли - 115 людей, 5 024 - одужали.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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