В Україні працівникам держустанов заборонили працювати віддалено з-за кордону: є виняток

Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє працівникам держпідприємств та їхнім керівникам працювати віддалено за межами України.

Співробітники держпідприємств, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, мають повернутися до України. Інакше їх можуть звільнити.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Зазначається, що працювати дистанційно дозволяється за наявності можливості забезпечення належної (безперервної) роботи.

"Установити, що на період воєнного стану для працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків", - йдеться в документі.

Водночас робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

"У разі перебування працівників державного сектору економіки в робочий час поза межами робочого місця в Україні, без рішення керівництва або перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення чи припинено їх повноваження в установленому порядку ", - сказано в постанові уряду.

Постанова діє під час воєнного часу. Зазначається, що норма щодо роботи з-за кордону починає діяти від 3 травня.

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