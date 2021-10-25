В Україні правоохоронці масово відкривають кримінальні виробництва щодо підробки COVID-документів

65 фактів були зареєстровані під час перевірки документів при перетині державного кордону.

В Україні на минулому тижні відкрили 80 кримінальних проваджень за фактом підробки COVID-документів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Також читайте У Миколаєві швидка покатала пацієнтку з коронавірусом по місту і привезла додому

“Протягом минулого тижня поліцейські провели 20 обшуків у рамках розслідування виявлених випадків підроблених COVID-документів. Вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій”, — розповіли в МВС України.

З 80 відкритих кримінальних проваджень, 65 фактів були зареєстровані під час перевірки документів при перетині державного кордону.

“Загалом із початку року відкрито понад 800 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше — на Волині (212), у Києві (124) та на Закарпатті (85). У 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру”, — додали в МВС України.

Нагадаємо, що в Україні "умільці" створили фейковий аналог урядового застосунка "Дія". З його допомогою неповнолітні купують алкогольні напої, а інші — підробляють сертифікати про вакцинацію.

Новини України: у Тернопільській області тримісячне немовля раптово померло від COVID-19

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання