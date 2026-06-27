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В Україні представили багатоцільовий морський дрон MOBIDIK: чим він унікальний (відео)
MOBIDIK може оснащуватися далекобійними дронами класу middle strike та ракета-дроном.
В Україні представили багатоцільовий морський дрон MOBIDIK.
Про це повідомив керівник підприємства «Аварід» у коментарі «Мілітарному».
Розробка компанії «Аварід» може запускати ударні БпЛА та дрони-перехоплювачі, нести ракети Р-73 або AIM-9, великокаліберний кулемет Browning M2, а також бойову частину вагою 300 кг.
Безпілотник отримав шість різних модифікацій — для створення морського рубежу ППО, ударів по кораблях і прибережних об’єктах, запуску далекобійних реактивних дронів та атак на портову інфраструктуру.
MOBIDIK здатний працювати до 120 годин, долати до 1400 км і розвивати швидкість до 65 км/год.
Розробник уже переходить до кодифікації та серійного виробництва.
Нагадаємо, США вперше випробували українські безпілотні надводні апарати класу Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні. Йдеться про дрони, які Україна застосовувала проти російського Чорноморського флоту.