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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

В Україні представили багатоцільовий морський дрон MOBIDIK: чим він унікальний (відео)

MOBIDIK може оснащуватися далекобійними дронами класу middle strike та ракета-дроном.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Морський дрон MOBIDIK

Морський дрон MOBIDIK / © скриншот з відео

В Україні представили багатоцільовий морський дрон MOBIDIK.

Про це повідомив керівник підприємства «Аварід» у коментарі «Мілітарному».

Розробка компанії «Аварід» може запускати ударні БпЛА та дрони-перехоплювачі, нести ракети Р-73 або AIM-9, великокаліберний кулемет Browning M2, а також бойову частину вагою 300 кг.

Безпілотник отримав шість різних модифікацій — для створення морського рубежу ППО, ударів по кораблях і прибережних об’єктах, запуску далекобійних реактивних дронів та атак на портову інфраструктуру.

MOBIDIK здатний працювати до 120 годин, долати до 1400 км і розвивати швидкість до 65 км/год.

Розробник уже переходить до кодифікації та серійного виробництва.

Нагадаємо, США вперше випробували українські безпілотні надводні апарати класу Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні. Йдеться про дрони, які Україна застосовувала проти російського Чорноморського флоту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
171
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