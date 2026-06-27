В Україні представили багатоцільовий морський дрон MOBIDIK: чим він унікальний (відео)

Морський дрон MOBIDIK / © скриншот з відео

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В Україні представили багатоцільовий морський дрон MOBIDIK.

Про це повідомив керівник підприємства «Аварід» у коментарі «Мілітарному».

Розробка компанії «Аварід» може запускати ударні БпЛА та дрони-перехоплювачі, нести ракети Р-73 або AIM-9, великокаліберний кулемет Browning M2, а також бойову частину вагою 300 кг.

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Безпілотник отримав шість різних модифікацій — для створення морського рубежу ППО, ударів по кораблях і прибережних об’єктах, запуску далекобійних реактивних дронів та атак на портову інфраструктуру.

MOBIDIK здатний працювати до 120 годин, долати до 1400 км і розвивати швидкість до 65 км/год.

Розробник уже переходить до кодифікації та серійного виробництва.

Нагадаємо, США вперше випробували українські безпілотні надводні апарати класу Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні. Йдеться про дрони, які Україна застосовувала проти російського Чорноморського флоту.

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