В Україні призначили нового голову Держспецзв'язку: хто ним став і що відомо

В Україні призначили нового голову Держспецзв'язку. Ним став Мироненко Юрій Миколайович.

Про це повідомили в пресслужбі Держспецзв’язку.

Як зазначається, Кабмін призначив військовослужбовця, командира ударної роти БпЛА Юрія Мироненка на посаду Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Його перше завдання, яке він отримав від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, провести аудит роботи відомства. Водночас Мироненко пообіцяв найближчим часом представити план розвитку Держспецзв’язку.

Що відомо про Юрія Мироненка

Зазначимо, що Мироненко до призначення на посаду був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України він обороняв столицю у складі 112 бригади тероборони Києва.

Пізніше обійняв посаду заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади.

Яка освіта і де працював новий голова Держспецзв’язку

Посадовець закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая. Освіту він отримував з 1994 по 2000 роки. Здобув ступінь бакалавра за спеціальністю “Менеджмент” і ступінь магістра за спеціальністю “Міжнародна економіка”.

Кар’єру розпочинав у банківській сфері. Обіймав керівні посади у структурних підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо. Здобув досвід у сферах управління фінансами, виробництва та управління персоналом.

Від 2008 до 2010 року працював фінансовим директором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив і азотних сполук.

Від 2010 до 2015 року перебував на посаді генерального директора ТОВ “Даймонд Сфір Груп”, яке провадило діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.

Від 2014 року – директор, а від 2016 до жовтня 2023 року – голова правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) – неурядового аналітичного центру, що супроводжує реформи в Україні.

Як він пов’язаний з армією

У 2019 році уклав контракт і долучився до тероборони, протягом 2019–2020 років проходив навчання, зокрема, на Яворівському полігоні.

Нагороджений нагрудним знаком “Срібний хрест”.

Нагадаємо, що суд арештував $1,5 мільйона криптоактивів ексголови Держспецзв’язку. Водночас вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору.

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