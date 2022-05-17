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В Україні призупинили державне регулювання цін на пальне: скільки можуть коштувати дизель та бензин

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В Україні призупинили державне регулювання цін на пальне: скільки можуть коштувати дизель та бензин

Фото: Associated Press

Державне регулювання цін на моторне пальне в Україні призупинили. Вартість бензину і дизельного палива на АЗС зміниться.

Держава очікує, що максимальні ціни на дизель не перевищуватимуть 58 гривень за літр. Бензин же може коштувати 52 гривні.

Про це заявила перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону. 

“За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу було домовлено, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом”, - розповіла Юлія Свириденко.

В разі, якщо оператори порушать домовленості та зловживатимуть, проти них будуть запроваджувати санкції.

За словами Свириденко, це рішення дозволить скоротити черги на АЗС за пальним і відновити баланс на ринку вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет почав розслідування на ринку пального. Не виключають змову мереж АЗС.

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