В Україні призупинили державне регулювання цін на пальне: скільки можуть коштувати дизель та бензин

В Україні призупинили державне регулювання цін на пальне: скільки можуть коштувати дизель та бензин

Державне регулювання цін на моторне пальне в Україні призупинили. Вартість бензину і дизельного палива на АЗС зміниться.

Держава очікує, що максимальні ціни на дизель не перевищуватимуть 58 гривень за літр. Бензин же може коштувати 52 гривні.



Про це заявила перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.



“За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу було домовлено, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом”, - розповіла Юлія Свириденко.



В разі, якщо оператори порушать домовленості та зловживатимуть, проти них будуть запроваджувати санкції.

За словами Свириденко, це рішення дозволить скоротити черги на АЗС за пальним і відновити баланс на ринку вже найближчими тижнями.



Нагадаємо, що Антимонопольний комітет почав розслідування на ринку пального. Не виключають змову мереж АЗС.

Черги на автозаправних станціях зменшаться, а ціни на пальне - стабілізуються

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