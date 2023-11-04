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В Україні продають будинок всього за 12 тисяч гривень: де він розташований

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В Україні продають будинок всього за 12 тисяч гривень: де він розташований

Будинок за 12 000 гривень / Фото: OLX

Населений пункт розташований поблизу польського кордону.

У селі Промів, що на Волині, продається будинок площею 126 квадратних метрів. Його вартість становить лише 12 000 гривень.

Про це йдеться на сайті оголошень OLX.

Цегляний будинок на Волині, який коштує 12 тисяч гривень / © OLX
Цегляний будинок на Волині, який коштує 12 тисяч гривень / Фото: OLX

Більше про будинок

За даними оголошення:

  • відстань до найближчого міста – до 5 кілометрів;
  • поверховість – 1;
  • кількість кімнат – 6;
  • площа ділянки – 9 соток;
  • рік побудови/здачі – 1960 - 1979;
  • тип стін – цегла;
  • тип покрівлі – шифер;
  • опалення – власна котельня;
  • меблювання – відсутнє.

Раніше експерт розповів про ситуацію на ринку нерухомості.

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Дата публікації
Перегляди
225
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