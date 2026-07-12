В Україні подовжать загальну мобілізацію: до якого числа діятиме такий режим

Подовження мобілізації

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2 серпня в Україні мають подовжити воєнний стан та загальну мобілізацію ще на три місяці. Президент України незабаром укотре подасть до Верховної Ради законопроєкти про подовження строків дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Про це пише народний депутат України Ярослав Железняк.

В Україні подовжать загальну мобілізацію та воєнний стан до 31 жовтня

Правовий режим пропонують подовжити ще на 90 днів — із 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

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Очікується, що народні депутати розглянуть та підтримають це рішення на найближчих пленарних засіданнях парламенту 14–15 липня.

Для нинішнього скликання Верховної Ради це голосування стане вже 20-м від початку повномасштабної війни.

Так, в Україні подовжиться загальна мобілізація військовозобов’язаних ще щонайменше на три місяці.

Мобілізація: останні новини

Нагадаємо, в Україні в умовах воєнного стану триває загальна мобілізація, проте для приватного бізнесу влітку 2026 року змінюються правила бронювання працівників.

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Відповідно до постанови КМУ №692 підприємства зі статусом критично важливих мають перепідтвердити його орієнтовно до 1 вересня 2026 року. Вони мають надати необхідні документи та відповідати новим суворішим вимогам. До державних установ та оборонного сектору ці нововведення не застосовуватимуть, а чинні бронювання продовжують діяти на період перевірки.

Оформленням бронювання займається виключно роботодавець через портал «Дія», а лишитися заброньованим можна лише за основним місцем роботи в межах встановлених квот. При цьому людина, яка перебуває у розшуку ТЦК, повинна спершу оновити дані протягом 45 днів. Перевірити свій статус можна через застосунок «Резерв+», «Дію» або у ТЦК та відділі кадрів.

Юридично бронювання та відстрочка суттєво відрізняються: відстрочка є особистим правом громадянина через сімейні обставини, стан здоров’я чи навчання, тоді як бронювання — це ініціатива роботодавця задля збереження кадрів на критично важливих підприємствах.

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