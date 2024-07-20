В Україні продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію: деталі від нардепа

Найближчими днями президент подасть до парламенту два закони. Йдеться про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Як відомо, поки воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року.

“Відповідно на наступному тижні десь 22-25 липня відбудеться голосування у Комітеті і потім Раді. І дуже вірогідно знову на 90 днів тобто до 09 листопада 2024”, — зазначив нардеп.

Це буде вже дванадцяте голосування Ради за воєнний стан.

Нагадаємо, вже від 17 липня українським чоловікам віком 18-60 років потрібно мати військовий квиток, аби перетнути кордон. Категорії тих, громадян України, хто має дозвіл на виїзд, не змінилися.

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