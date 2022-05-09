В Україні продовжує дорожчати автогаз: які нині ціни пропонують мережі АЗС

На АЗС України разом із здорожчанням бензину продовжують зростати ціни і на автогаз.

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 80 копійок – до 32,66 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Найбільшу ціну на продукт встановлено мережею "Укргазвидобування" – 37,00 грн/л (+4 грн/л до 6 травня). Мережі "Shell" та "SOCAR" підвищили ціни на 1,47-1,50 грн/л - до 32,99 та 33,98 грн/л.

У столичній мережі "Авантаж" ціна на автогаз збільшилася на 1 грн/л, до 32,95 грн/л. На "WOG" і "ОККО" газ виріс у ціні на 0,95-1 грн/л - до 32,98-32,99 грн/л. Також автогаз здорожчав у мережах "Chipo", "Катрал" та інших.

Також читайте В Україні здорожчало пальне: які нині ціни пропонують мережі АЗС

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Водночас перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Проте очікується незначне подорожчання нафтопродуктів. За її словами, дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України утворився внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів російські війська "завдавали нищівних ударів по паливній інфраструктурі України".