В Україні продовжує вирувати негода: 62 населені пункти сидять без світла, у Дніпрі будинки стоять у воді

Спричинили такі наслідки грози, зливи та шквали.

Станом на ранок 14 червня через негоду без світла залишилися 62 населені пункти у 7 областях Україні, а у Дніпрі після підтоплення у воді стоять приватні будинки та домогосподарства.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 62 населені пункти у 7 областях, а саме: Львівська – 30, Київська – 16, Сумська – 4, Дніпропетровська – 4, Кіровоградська – 3, Донецька – 3 та Запорізька – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах через сильні дощі залишаються частково підтопленими 11 приватних житлових будинків та 70 дворогосподарств. Жертв та постраждалих немає, інформують рятувальники.

Нагадаємо, від початку літа Україну заливає дощами, які часто супроводжуються шквалами та грозами.

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