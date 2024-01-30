В Україні прогнозують підвищення тарифів на світло удвічі: яка вартість буде 2024 року

2024 року тарифи на електроенергію для населення зростуть до рівня 3,5-4 грн за кВт*год.

Про це розповів експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук в ефірі "Київ 24".

За його словами, попри тиск міжнародних партнерів щодо підвищення тарифів до ринкового рівня, у нинішніх умовах війни та економічної кризи це було б неправильним рішенням. Адже це лише погіршить фінансове становище українців та призведе до зростання їхньої заборгованості за комунальні послуги.

"В цьому році до 6 грн точно не побачимо. 3,5-4 грн - такий буде діапазон... Проблема в тому, що в умовах війни, економічної кризи, безробіття, зниження доходів, підвищувати тарифи - це неправильне рішення, яке почало процес нарощення боргів населення", - сказав Корольчук.

Нагадаємо, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що тарифи на електрику зростуть вдвічі вже цьогоріч. На його думку, до цього рішення нас уже підштовхують наші партнери.

"Ми добре пам'ятаємо публічний лист Білого Дому до української влади з переліком реформ, які Україні бажано виконати для того, щоб і надалі отримувати і фінансову, і військову допомогу від Сполучених Штатів. Цей лист прийшов у вересні 2023-го, і серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики – лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведений дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року. Звісно, ми не знаємо, як це буде на практиці, але короткострокові реформи з того списку були виконані без запізнень. Зокрема, збільшення кількості детективів НАБУ, розширення їхніх повноважень тощо", – зазначив він.

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