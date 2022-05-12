В Україні прогнозують появу нового штаму коронавірусу, який вирує в Китаї

Україна не подолала епідемію коронавірусу. Щодня виявляється до 7 тисяч нових випадків COVID-19.

Ба більше, новий штам коронавірусної інфекції, який вже вирує у Китаї, дійде і до України.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телемарафону.

“На жаль, ми не подолали COVID-19. Люди хворіють. Ті, хто звертається по тестування… Іноді на добу ми виявляємо до шести, семи тисяч нових випадків "ковіду". Ми сьогодні бачимо дуже погані новини з Китайської Республіки, де сьогодні вже вирує новий штам. І дивлячись на те, що як раніше, як після Китаю цей штам з’являвся в Європі, маємо розуміти, що до нас він теж прийде", - сказав Радуцький.

Причиною такої кількості нововиявлених випадків коронавірусної хвороби серед українців Радуцький назвав те, що “багато людей на фронті, та багато людей на окупованих територіях, зараз не мають можливості здати тести на коронавірус”.

Також вын додав, що Україна забезпечена ліками проти "ковіду".

"Так, це нові ліки Pfizer, міністр Ляшко казав, що вони є в Україні. “Ремдесивір” і все інше. Тому сьогодні нашим лікарям легше, ніж два роки тому, боротися з цим недугом. Але я б все ж таки не забував про правила соціальної дистанції. Я розумію, що маски сьогодні це вже не дуже реально, але хоча б соціальна дистанція, обробка рук, це нікому не завадить. І не тільки від "ковіду". COVID-19, на жаль, ми не перемогли, хоча б дуже хотілося”, - зазначив депутат.

Нагадаємо, з березня Китай бореться з найсильнішим спалахом COVID-19 з початку пандемії, що зумовлено поширенням Омікрон-варіанту коронавірусу.

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