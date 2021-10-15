В Україні прогнозують різкий стрибок захворюваності на коронавірус: коли чекати на спалах

В Україні прогнозують різкий стрибок захворюваності на коронавірус: коли чекати на спалах

Захворюваність серед дітей зараз вища, ніж була за весь час пандемії.

В Україні вчені прогнозують різкий спалах захворюваності на COVID-19. Вже від 20 жовтня на добу може бути більше 18 тисяч хворих.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Вчені Національної академії наук України прогнозують, що від 20 до 26 жовтня за добу буде фіксуватися близько 21 тисячі підтверджених випадків коронавірусу.

"Україна може досягнути показників захворювання весняної хвилі вже за 1-2 тижні. Найзагрозливішою з погляду доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності є ситуація в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях. У деяких регіонах кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", — розповіли в пресслужбі МОЗ.

Там також підкреслили, що захворюваність серед дітей зараз вища, ніж була за весь час пандемії. До максимальних показників наближається і кількість госпіталізацій.

Нагадаємо, що в Україні під час нового можливого локдауну, найімовірніше, уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування міського громадського транспорту.

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