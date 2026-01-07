В Україні прогнозують посилення відключень через різке похолодання

Опалення / © iStock

Реклама

Сильні морози, які прогнозуються в Україні на 10–11 січня, можуть додатково ускладнити роботу енергосистеми на тлі дефіциту потужності та діючих графіків відключень електроенергії.

Про це повідомив голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра в коментарі «Еспресо«.

«Самі по собі морози суттєво не впливають на стан енергосистеми — всі її елементи — лінії електропередачі, підстанції розраховані на низькі температури. Проте зі зниженням температури традиційно збільшується споживання електроенергії. Сьогодні, 7 січня, станом на ранок воно, наприклад, вже було на 3,3% вищим, ніж вчора», — сказав він.

Реклама

За його словами, чим нижче буде температура, тим жорсткішими будуть графіки відключень електрики.

Він зауважив, що ще в грудні «Укренерго» попереджало про можливе посилення графіків відключень електроенергії у разі, якщо температура протягом тижня опуститься нижче –10 градусів, що може додати ще одну чергу до чинних обмежень.

За його словами, зменшити ймовірність таких обмежень можна шляхом ощадливого споживання електроенергії, зокрема уникання використання потужних електроприладів у пікові години. Водночас Голіздра наголосив, що вирішальним фактором для стану енергосистеми залишаються можливі нові російські обстріли об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії, які матимуть значно більший вплив, ніж низькі температури.

«Щодо міських тепломереж, то вони належать до об’єктів критичної інфраструктури і їх не відключають. До того, майже всі вони мають резервні джерела живлення, достатні для роботи котлів для виробництва теплоносія. Тому морози не мають вплинути на їх роботу. Що ж до можливих аварій на тепломережах в умовах низьких температур — це вже залежить від того, як кожні конкретні міські комунальні підприємства підготували їх до зими», — резюмував він.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укренерго» заявляло, що через люті морози будуть більш суворіші графіки відключення світла.