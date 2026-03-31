В Україні прокинулись отруйні павуки: біологи попередили, в якій області зараз небезпечно

Тарантул / © Associated Press

Весна 2026 року на Дніпропетровщині підготувала небезпечний сюрприз: через аномальне потепління тарантули вийшли з нір на кілька місяців раніше за звичний термін. Першого павука цього сезону зафіксували ще 12 березня.

Про це повідомила біологиня Світлана Кияк, пише «Наше місто».

Раніше активність цих павуків припадала на червень чи липень, проте тепер через м’які зими та тривале літо графік природи змістився. Біологи зазначають, що південноруський тарантул почав активно розширювати свій ареал проживання.

За словами фахівців, останніми роками в регіоні суттєво зросла кількість не лише тарантулів, а й сколопендр та навіть смертоносних каракуртів. Колись ці види зустрічалися лише на півдні, але тепер вони мігрують на північ — аж до Черкаської та Полтавської областей.

Де чекає небезпека

Через розорювання цілинних земель тарантули дедалі частіше обирають для життя людські поселення. Тепер їх можна зустріти не лише в балках чи степах, а й у звичних місцях відпочинку: на дитячих майданчиках, стадіонах та у міських парках.

Павук завдовжки 3–4 сантиметри з темно-бурою спиною та чорним черевцем зазвичай полює вночі, виходячи зі своєї глибокої нори. Хоча він не плете ловильних сіток, його поява на городі чи присадибній ділянці може неабияк налякати.

Чи варто боятися укусу

Попри грізний вигляд, південноруський тарантул не становить смертельної загрози для людини. Фахівці заспокоюють: його напад є болючим і нагадує укус бджоли.

«Укус спричиняє локальний біль, почервоніння та набряк. У рідкісних випадках можливе короткочасне підвищення температури або алергічна реакція», — наголошують експерти Центру громадського здоров’я України.

Проте мешканцям області радять бути пильними. На півдні Дніпропетровщини також трапляється каракурт, отрута якого набагато сильніша та має нейротоксичну дію.

Як уберегтися:

Біологи закликають дотримуватися простих правил безпеки, щоб уникнути неприємної зустрічі:

уникайте контактів із павуками під камінням та в норах;

будьте обережні в сараях та літніх кухнях;

обов’язково перевіряйте взуття, яке давно не взували;

не провокуйте павука — він не нападе першим, якщо не відчує загрози.

У разі укусу фахівці рекомендують негайно обробити рану антисептиком і якнайшвидше звернутися до лікаря, щоб виключити можливість алергічної реакції чи ускладнень.

Нагадаємо, у Рівненській області розпочався сезон активності іксодових кліщів, про що повідомляв обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За результатами моніторингу, лише за 20 хвилин у парку на Пагорбі Слави на одному кілометрі маршруту виявили 24 кліщі. Фахівці зазначають, що навесні їхня активність суттєво зростає через сприятливі погодні умови.

Кліщі трапляються не лише у лісах, а й у міських парках, скверах та на подвір’ях, а в природних зонах їхня кількість може сягати до 40 особин на кілометр. Медики попереджають про ризик зараження хворобою Лайма: торік у регіоні зафіксували 191 випадок, а близько 18% кліщів були інфіковані.

У разі укусу рекомендується якнайшвидше звернутися до лікаря або обережно видалити кліща, обробити місце укусу та отримати консультацію інфекціоніста.