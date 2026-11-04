В Україні пропонують нову пам’ятну дату: кому її присвятять

День стійкості ВПО в Україні / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

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У Верховній Раді ініціювали заснування нової пам’ятної дати — Дня стійкості внутрішньо переміщених осіб, який пропонують відзначати щороку 20 жовтня.

Про це йдеться у законопроєкті Верховної Ради №16212, який з’явився на сайті парламенту.

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У Раді хочуть запровадити День стійкості внутрішньо переміщених осіб

Авторами ініціативи, зареєстрованої 3 листопада 2026 року, виступила група народних депутатів зі «Слуги народу». Задум нардепів полягає у запровадженні окремої календарної дати для суспільного вшанування міцності й витримки українців, які залишили власні домівки, рятуючись від війни та інших загроз.

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Дату 20 жовтня обрали не випадково: саме цього дня 2014 року український парламент ухвалив базовий закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який заклав юридичне підґрунтя для статусу переселенців та прописав для них спеціальні гарантії захисту.

Як наголошують ініціатори документа, обраний день має як юридичний, так і глибокий символічний зміст, оскільки пов’язує шану до людської стійкості із розбудовою державних механізмів опіки.

Заснування такого дня має на меті фокусувати увагу суспільства на долях співгромадян, які через втрату житла опинилися в складних обставинах, але водночас продовжують працювати, ростити дітей, розбудовувати громади та залишатися активними учасниками суспільного життя.

Поки що проєкт постанови передали на розгляд керівництву Верховної Ради. Щоб рішення набрало чинності та офіційно закріпило нове свято, народні обранці повинні підтримати документ під час голосування в сесійній залі.

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Водночас законопроєкт зосереджується передусім на запровадженні окремого дня вшанування внутрішньо переміщених осіб і поки не передбачає конкретних заходів, спрямованих на покращення їхнього матеріального становища.

У пояснювальній записці згадуються проблеми із забезпеченням ВПО житлом та необхідність привернення уваги до пошуку житлових рішень.

У документі не деталізували можливі механізми практичної підтримки переселенців, зокрема забезпечення житлом, компенсації витрат на оренду, спрощення механізмів отримання виплат чи надання додаткової фінансової допомоги.

Натомість пропонують таке:

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встановити щорічний День стійкості ВПО 20 жовтня;

рекомендувати Кабміну розробити план заходів із його відзначення;

проводити круглі столи, зустрічі та громадські обговорення;

організовувати культурно-просвітницькі й інформаційні заходи;

забезпечити інформаційне висвітлення цієї дати.

Станом на 4 листопада 2026 року документ перебуває на розгляді Комітету.

Свята та пам’ятні дати: останні новини

Нагадаємо, у листопаді 2026 року в Україні відзначатимуть низку професійних свят, державних пам’ятних дат та міжнародних днів. Останній місяць осені налічує 30 календарних днів, з яких передбачено 21 робочий день та 9 вихідних.

Додаткових вихідних у цьому місяці не передбачено, оскільки в листопаді немає державних свят.

Протягом місяця чергуватимуться дати, присвячені різним сферам суспільного життя — обороні, культурі, освіті та аграрному сектору. Серед них: День працівника соціальної сфери, День залізничника, День десантно-штурмових військ ЗСУ, День працівників сільського господарства, Міжнародний день студента, День сержанта ЗСУ, День Гідності та Свободи, День пам’яті жертв голодоморів та інші важливі події.

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