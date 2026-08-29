В Україні пропонують запровадити чотириденний робочий тиждень: що відомо

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На сайті Кабінету Міністрів набирає підтримку петиція із пропозицією про перехід на чотириденний робочий тиждень із тривалістю 32 години, але із збереженням попереднього рівню зарплати.

Автори цієї ідеї переконані, що додатковий вихідний дасть людям змогу якісніше відпочивати в умовах постійного воєнного стресу, вбереже від вигорання на роботі, збільшить ефективність працівників та наблизить українські трудові норми до європейських.

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Через це Кабмін закликають внести відповідні правки до Кодексу законів про працю та запустити реформу.

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Станом на 21:00 28 серпня петицію підтримали 16 874 людини із 25 000 необхідних. До завершення збору підписів залишилося 35 днів.

Ініціаторка звернення закликає відкоригувати Кодекс законів про працю й запровадити для компаній усіх форм власності максимум чотири робочих дні на тиждень із збереженням повного розміру зарплати.

Впровадження реформи пропонують розпочати з державного пілотного проєкту в окремих галузях, комунальних і приватних організаціях, а згодом розповсюдити таку практику на всю державу.

Серед аргументів цієї ініціативи зазначають зростання ефективності співробітників, зменшення кількості відпусток через хворобу та вигорання, гармонізацію особистого життя й роботи, а також збереження кадрового ресурсу країни.

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