В Україні пропонують зарплати понад 70 тисяч: кого шукають і де платять найбільше

Найвищі заробітки в Україні традиційно демонструють IT-спеціалісти — у середньому понад 56 тис. грн, а також керівники банківських відділень, які отримують близько 58 тис. грн на місяць.

Про це повідомляє budni.robota.

Основні центри зосередження високооплачуваних вакансій — Київська, Львівська та Дніпропетровська області, які залишаються ключовими осередками бізнесової активності країни.

Топ галузей і професій за рівнем оплати

За даними профільного порталу з пошуку роботи, у більшості галузей компанії змушені підвищувати ставки, щоб утримати працівників і залучити нових фахівців.

IT-сектор залишається лідером — середня зарплата у ІІІ кварталі 2025 року становить 56 085 грн, а Software Engineers отримують до 79 919 грн.

Банківська сфера — друга за рівнем оплати: середня зарплата 32 397 грн, керівники відділень — понад 58 000 грн.

У виробництві середня оплата — 24 251 грн, у АПК — 26 809 грн.

Цікавий виняток — фармацевтична галузь, де IT-фахівці заробляють у середньому 71 700 грн, що навіть перевищує типові показники в IT.

Професії з найвищими зарплатами

керівник банківського відділення — 58 190 грн;

торговий представник — 34 320 грн;

фінансовий консультант — 34 165 грн;

PR-спеціаліст — 33 022 грн;

водій — 31 569 грн.

Хто отримує найменше

Попри загальне зростання, низка професій залишається низькооплачуваною.

Касири — близько 17 540 грн;

Вантажники — від 18 100 до 18 340 грн;

Покоївки у HoReCa — близько 16 339 грн.

Фахівці цих напрямів затребувані, однак через низькі вимоги до кваліфікації рівень оплати залишається мінімальним.

Регіональний розподіл

Найбільше вакансій із конкурентними зарплатами зосереджено у:

Київській області — 43,3% усіх оголошень;

Львівській області — 8,6%;

Дніпропетровській області — 8,5%.

Інші регіони поступово активізуються завдяки релокації підприємств та розвитку дистанційної зайнятості.

Попри те, що зарплати зростають не такими темпами, як очікують кандидати, ринок демонструє стабільне підвищення, особливо там, де роботодавці пропонують мотивацію, розвиток і довіру.

Нагадаємо, абсолютним рекордсменом зі зростання кількості відгуків стала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном». Вакансії нянь, рієлторів та працівників за кордоном останнім часом цікавлять українців все більше.