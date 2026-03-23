В Україні пропонують "вправляти мізки" за ігнорування державної мови — що заявила мовна омбудсменка

В Україні пропонують суттєво підняти штрафи для мовних порушників.

Руслана Сивак
Українська мова (ілюстративне фото) / © Freepik

Штрафи за порушення мовного закону є занадто малими та не мотивують порушників до змін.

Таку думку висловила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в ефірі шоу Яніни Соколової.

Які штрафи за порушення мовного закону

Омбудсменка, яка обіймає цю посаду з липня 2025 року, зазначила, що нинішні суми стягнень не завжди є ефективними для системних порушників. За її словами, якщо для когось достатньо попередження, то для інших штрафи у розмірі 3400 або 5800 гривень не є вагомим аргументом для дотримання закону.

«Ми вважаємо, якщо не працює превенція тих штрафів, які на сьогоднішній момент є, то треба йти на підвищення. Я думаю, ми маємо досягнути якоїсь такої серйозної точки, яка стане невідворотною і люди будуть законослухняними», — заявила Олена Івановська.

Через неефективність поточних санкцій мовна омбудсменка ініціює зміни до законодавства. Пропозиція передбачає збільшення штрафів для відповідальних юридичних осіб у два-три рази. Івановська підкреслила, що хоча початкова місія закону була просвітницькою та заохочувальною, практика показує потребу в більш суворих заходах для тих, хто ігнорує мовні норми свідомо.

Статистика порушень 2025 року

На зустрічі озвучили офіційні цифри: за 2025 рік за порушення мовного закону виписали 95 штрафів. Загальна сума склала майже 369 тисяч гривень. Розподіл штрафів за сумами виглядає так:

  • 15 штрафів по 1700 грн;

  • 64 штрафи по 3400 грн;

  • 4 штрафи по 5100 грн;

  • 11 штрафів по 8500 грн;

  • 1 штраф на суму 11 900 грн.

Ведуча Яніна Соколова зауважила, що кількість штрафів у 2025 році зросла на 26% порівняно з 2024 роком. Вона пов’язала це з підвищенням вимогливості українців до захисту своїх мовних прав.

В ефірі також згадали резонансний випадок із донькою уповноваженої, яка публікувала дописи в соцмережах російською мовою. Олена Івановська розповіла, що обговорювала цю ситуацію з дитиною.

На аргумент доньки про те, що її не читатимуть російськомовні друзі, омбудсменка відповіла: «Варто ставати такою цікавою, щоб тебе читали і обговорювали українською».

За словами Івановської, наразі вони знайшли консенсус у цьому питанні, і рівень свідомості молоді поступово зростає.

Нагадаємо, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська переконана, що свідомий перехід на українську мову є свідченням розуміння людиною глибинних причинно-наслідкових зв’язків.

Раніше мовна омбудсменка пояснила, що близько 6–7% українців, які після повномасштабного вторгнення перейшли на державну мову, згодом повернулися до російської.

Також Івановська запевнила, що у її сім’ї вдома розмовляють виключно українською мовою.

