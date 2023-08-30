В Україні пропонують дозволити продаж препаратів екстреної контрацепції без рецепта: що каже уряд

На сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про безрецептурний продаж засобів екстреної контрацепції. Її підписали понад 25 тисяч українців.

Що кажуть ініціатори петиції

"Препарати екстреної контрацепції безпечні й ефективні в запобіганні вагітності, а також допомагають жінкам, які постраждали від зґвалтування. Вони найбільш ефективні впродовж перших 12 годин після статевого акту, а далі їхня дієвість знижується", – пише авторка петиції Анна Туманян.

За її словами, перешкоди в доступі до засобів екстреної контрацепції призводять до збільшення кількості абортів і народження небажаних дітей. Водночас у багатьох розвинених країнах ці препарати можна вільно придбати в аптеці без рецепта.

Відповідь прем'єра

У відповідь прем'єр Денис Шмигаль доручив МОЗ додатково вивчити питання забезпечення безрецептурного продажу таких препаратів.

"МОЗ не заперечує перегляд правового статусу (категорії відпуску), а саме переведення препаратів, що застосовуються для екстреної контрацепції, до групи лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, із запровадженням певних обмежень їх відпуску щодо віку пацієнтів шляхом внесення відповідних змін до реєстраційних матеріалів", – зазначив Шмигаль.

Постійне використання засобів екстреної контрацепції небезпечне для здоров'я

Зауважимо, що, за даними "Інтерфакс-Україна", середньомісячні обсяги продажу одного з препаратів для екстреної контрацепції за 1,5 року війни зросли на 20%.

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У коментарі цьому виданню, завідувачка акушерського відділення медцентру "Лелека" Лариса Захурдаєва попередила, що постійне використання цього методу контрацепції неприйнятне.

Проте уточнила, що під час війни потрібно зберегти безрецептурний доступ до екстреної контрацепції "в умовах обмеженого доступу до медичної допомоги, високого ризику насильства під час воєнних дій, внутрішньої та зовнішньої міграції".

Онкогінекологиня Олена Самохвалова також попередила про ризики частого вживання препаратів екстреної контрацепції.

Раніше на сайті президента зареєстрували петицію зініціативою запровадити обов’язковий курс статевого виховання у школах.

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