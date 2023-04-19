В Україні пропонують перейти на 12-річну систему шкільної освіти вже 2024 року: навіщо це потрібно

Для вирішення проблеми освітніх втрат, яких зазнала Україна через COVID-19 і війну, могло би стати запровадження 12-річної системи освіти.

Таку думку висловив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак, передає "Укрінформ".

На його думку, запроваджувати "12-річку" можна уже від 2024 року.

"Ми маємо реформу НУШ (Нова українська школа. – Ред.), і ми задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Тому особисто я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році. І це вирішить усі наші питання", – каже Гурак.

За його словами, 12-річне навчання у школі допоможе збалансувати освітню програму таким чином, щоб врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність електроенергії, відсутність інтернету), врахувати перехідний період на кожному рівні. Також це допоможе підготуватися до 2027 року, коли має відбутися повноцінне запровадження профільної старшої школи.

Голова ДСЯОУ закликав представників української влади поговорити з міжнародними донорами, які готові надати фінансування освітній системі України, щоб підтримати один рік запровадження 12-річної системи.

Раніше новий міністр науки та освіти України Оксен Лісовий заявив, що в Україні можуть скоротити кількість предметів у школі. Також він назвав, яких термінових змін потребує українська освіта.

Читайте також: