В Україні пропонують скасувати святкування 8 березня та 1 травня: проєкт закону вже в Раді

Також пропонується визнати "День матері" на офіційному рівні.

В Україні пропонують скасувати святкування 8 березня та 1 травня. Натомість депутати пропонують встановити вихідні дні 25 лютого та 9 березня. Також пропонується на офіційному рівні визнати "День матері" і святкувати його у другу неділю травня.

Про це йдеться законопроєкті, зареєстрованому в Верховній Раді.

Так, замість 8 березня хочуть святкувати 25 лютого – на День української жінки (День українки), приуроченого до дня народження Лесі Українки.

Замість 1 травня вихідним днем пропонують зробити 9 березня – у день народження Тараса Шевченка.

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"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – так званий "Міжнародний жіночий день”, встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в росії 1917 року. Напротивагу вважаємо більш доцільним відзначати “День української жінки” в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого. Натомість в березні необхідно відзначити пам’ять Великого Кобзаря Тараса Шевченка в день його народження, 9 березня", - пояснили автори законопроєкту.

Нагадаємо, православна церква України в травні 2023 року на Архієрейському Соборі розгляне можливість переходу на новий календар, як це зробила Українська греко-католицька церква. Календарну реформу в церквах впроваджуватимуть поступово.

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