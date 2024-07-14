В Україні пропонують суттєво збільшити штрафи за російську музику: кого каратимуть

Порушники змушені будуть заплатити від 5 100 до 25 500 гривень.

На розгляді в комітеті Верховної Ради перебуває законопроєкт №9547, яким пропонується збільшити штрафи за публічне прослуховування російської музики в громадських місцях. Порушники змушені будуть заплатити від 5 100 до 25 500 гривень.

Про це йдеться в тексті законопроєкту, опублікованого на сайті Верховної Ради.

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Підставою для накладення штрафу може бути публічне виконання, а також показ та демонстрація музичних фонограм, кліпів тощо.

Відповідальність за порушення буде покладена на керівників закладів торгівлі, харчування та сфери послуг.

Відповідно до законопроєкту, штрафи за порушення становитимуть:

5100-8500 гривень (300-500 неоподатковуваних мінімумів) за перше порушення;

гривень (300-500 неоподатковуваних мінімумів) за перше порушення; 17000-25500 гривень за повторне порушення.

У пояснювальній записці до законопроєкту, ініційованого 16 депутатами та підтриманого мовним омбудсманом Тарасом Кременем, зазначено, що теперішні штрафи є несправедливими, оскільки мінімальний штраф становить всього 70 гривень.

Ініціатори законопроєкту пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 19 червня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого відтепер трансляція російської музики в українських медіа та громадському просторі заборонена.

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