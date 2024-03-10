В Україні пропонують у два рази підняти зарплату військовослужбовцям: хто може отримати виплати

Під час поїздок на фронт до Горбенко неодноразово зверталися військові з проханням підняті “бойові” виплати.

В Україні є можливість у два рази підняти зарплату військовослужбовцям, які перебувають на передових позиціях фронту.

Про це в інтерв’ю “Телеграфу” розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Як зазначається, під час поїздок на фронт до Горбенко неодноразово зверталися військові з проханням підняті “бойові” виплати.

"Вони хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна. І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати", — зазначив Руслан Горбенко.

За його словами, знайти кошти в бюджеті на таку індексацію можливо коштом звільнення з лав ЗСУ тих, хто не вмотивований воювати - тобто так званих відмовників.

"Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну", — резюмував Руслан Горбенко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський ініціював значне підвищення заробітної плати деяким українським військовим, які перебувають на фронті - йдеться про 200 тисяч гривень.

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