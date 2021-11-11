В Україні пропонують заборонити в’їзд громадянам Росії: петиція набрали необхідну кількість голосів

Українці за рекордно короткий термін зібрали понад 25 тис. голосів за заборону в'їзду громадянам РФ.

Петицію, яка пропонує обмежити російським громадянам в’їзд на територію України, підтримали необхідні для розгляду 25 тисяч людей.

Станом на вечір 11 листопада на сайті Офісу президента петіція набрала 25 339 голосів.

"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", — йдеться в тектсі петиції.

Зазначимо, що таку необхідну кількість голосів за таку ініціативу вдалося зібрати доволі швидко — за вісім днів. Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути цю петицію.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повної заборони на виступи російських артистів в Україні. Глава держави направив звернення на розгляд прем'єрові Шмигалю, очільникові СБУ Баканову та секретареві РНБО Данілову.

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