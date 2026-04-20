Розмитнення авто / © Львівська митниця/Facebook

Реклама

В Україні пропонують надати учасникам бойових дій (УБД) право на пільгове ввезення одного транспортного засобу з-за кордону без сплати митних платежів.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Кабінету міністрів України. Її автор — Руслан Підгаєцький.

У тексті звернення зазначається, що через триваючу збройну агресію проти України значна кількість військовослужбовців та учасників бойових дій віддали свої сили, здоров’я та час задля захисту держави. Після повернення до цивільного життя багато з них стикаються з труднощами адаптації, зокрема у питаннях мобільності та працевлаштування.

Реклама

Автор петиції наголошує, що можливість одноразового ввезення автомобіля без розмитнення може стати важливим кроком соціальної підтримки ветеранів, а також допоможе покращити умови їхнього життя та підвищити мобільність.

Що пропонують у петиції

У зверненні до уряду пропонується:

надати учасникам бойових дій право на одноразове пільгове ввезення одного транспортного засобу для особистого користування без сплати митних платежів

встановити обмеження на відчуження такого автомобіля протягом визначеного терміну (орієнтовно 2–3 роки) для запобігання можливим зловживанням

визначити прозорий механізм підтвердження статусу УБД для отримання цієї пільги

У петиції також міститься прохання до Кабінету міністрів України ініціювати відповідні зміни до законодавства та підтримати пропозицію як елемент державної підтримки захисників України.

Збір підписів розпочався 20 березня 2026 року, а до завершення кампанії залишився 61 день.

Реклама

