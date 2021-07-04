В Україні пройдуть дощі, грози, град та шквали: прогноз погоди на 4 липня

Денна температура місцями сягатиме 34 градусів.
У неділю, 4 липня, в усій Україні очікуються короткочасні дощі з градом та шквальним вітром до 15-20 м/с. У центральних областях та південній частині країни місцями можливі сильні зливи.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
"Найближчими днями над територією України все ще буде розташовуватись поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи нестійкій погоді з короткочасними дощами та грозами. Показники температури дещо відрізнятимуться на території країни: трохи прохолодніше - у західних областях, а от справжня спека - на сході та південному сході", - зазначили в Укргідрометцентрі.
Температура вдень становитиме 23-29 градусів, на сході країни до 34 градусів.
У Києві буде короткочасний дощ з грозою. Температура вдень становитиме 25-27 градусів.
Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.