В Україні пройдуть дощі, грози, град та шквали: прогноз погоди на 4 липня

В Україні пройдуть дощі, грози, град та шквали: прогноз погоди на 4 липня

Денна температура місцями сягатиме 34 градусів.

У неділю, 4 липня, в усій Україні очікуються короткочасні дощі з градом та шквальним вітром до 15-20 м/с. У центральних областях та південній частині країни місцями можливі сильні зливи.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

"Найближчими днями над територією України все ще буде розташовуватись поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи нестійкій погоді з короткочасними дощами та грозами. Показники температури дещо відрізнятимуться на території країни: трохи прохолодніше - у західних областях, а от справжня спека - на сході та південному сході", - зазначили в Укргідрометцентрі.

Температура вдень становитиме 23-29 градусів, на сході країни до 34 градусів.

У Києві буде короткочасний дощ з грозою. Температура вдень становитиме 25-27 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня 2021 року / Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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