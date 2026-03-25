В Україні «приберуть» пробу Манту: що її замінить

Проба Манту / © Credits

Реклама

В Україні від квітня почнуть поступово впроваджувати нові методи діагностики туберкульозу, які замінять пробу Манту. Йдеться, зокрема, про тест на вивільнення гамма-інтерферону, що дозволяє точніше виявляти захворювання, особливо у дітей.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта під час брифінгу до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, передає Укрінформ.

«Зараз Україна широко впроваджує нові методи діагностики туберкульозу. Так званий тест вивільнення гама-інтерферону (ТВГІ) дозволяє виявляти туберкульоз, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше, аніж це було раніше. З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективні у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня місяця ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України», — зазначив Курпіта.

Реклама

Сучасні системи GeneXpert дають змогу діагностувати туберкульоз, зокрема лікарсько-стійкі форми, упродовж чотирьох годин.

Керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка повідомив, що в Україні також змінили підходи до лікування. Тривалість терапії скоротили до 6–9 місяців замість попередніх півтора року. Це дало змогу підвищити рівень одужання з 50% 2017 року до 72–75%.

Близько 70% пацієнтів лікуються амбулаторно. Крім того, 67% хворих отримують медико-соціальний супровід — їм допомагають дотримуватися лікування, надають підтримку та вирішують соціальні питання.

У МОЗ наголошують, що діагностика та лікування туберкульозу в Україні залишаються безкоштовними. Водночас від 1 січня вакцинацію від туберкульозу тепер проводять у перший день життя дитини.

Реклама

