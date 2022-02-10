В Україні рекордні COVID-показники: у МОЗ повідомили, чи планується локдаун

В Україні рекордні COVID-показники: у МОЗ повідомили, чи планується локдаун

Україна живе в адаптивному карантині.

В Україні через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" наразі вводити локдаун МОЗ не планує. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що попри зростання хворих, кількість госпіталізацій вдається стримувати.

Про це повідомив голова МОЗ на брифінгу 10 лютого.

За словами Ляшка, говорити про локдаун за наявності COVID-вакцин недоречно. Крім того, він запевнив, щойно Україна досягне рівня вакцинації 70%, про карантин можна буде забути.

"Зростає кількість випадків (зараження коронавірусом. - Ред.), але не госпіталізацій. Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону", - пояснив очільник МОЗ.