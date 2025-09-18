В Україні різко дорожчає популярний тепличний овоч

Овочі в супермаркеті, ілюстративне зображення / © Pixabay

Цього тижня в Україні цього суттєво зросла вартість тепличних огірків після того, як виробники підняли відпускні ціни на тлі підвищеного попиту та скорочення пропозицій.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Українські тепличні комбінати декларують ціни на огірки в межах 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому прогнозується подальше здорожчання через активний попит та сезонне скорочення пропозиції тепличних овочів

Оператори ринку пояснюють, що на зростання ціни впливає декілька факторів.

Насамперед виробники тепличних огірків не мають конкуренції, оскільки продукція відкритого ґрунту у продаж вже практично не надходить.

© Pixabay

Крім того, через прохолодну та похмуру погоду в Україні зменшується вибірка овочів у тепличних комбінатах, теперішні обсяги продукції не покривають усі потреби покупців.

Однак, як зауважили аналітики, попри суттєве здорожчання, цьогорічні ціни на тепличні огірки все ще менші, ніж у відповідний період минулого року, в середньому на 29%.

Нагадаємо, на початку вересня в Україні зафіксовано зростання цін на білокачанну капусту.