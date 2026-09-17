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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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195
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В Україні різко погіршиться погода: синоптик розповів, коли накриє хвиля дощів та похолодання

В Україні ще насолоджуватимуться бабиним літом: дощі та похолодання прийдуть від 21 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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В Україні збережеться тепла та сонячна погода

В Україні збережеться тепла та сонячна погода / © pexels.com

В Україні через атмосферний фронт зіпсується погода, температура повітря до кінця тижня знизиться.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

«У період 18-20 вересня, пануватиме лагідне вересневе літо: переважно сонячно, сухо та маловітряно. Температура вночі +8-13, вдень комфортні +22-27», — зазначив він.

Коли погода в Україні зміниться

За даними синоптика, у понеділок, 21 вересня, погода зміниться.

«Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться. Вночі +8-13, вдень +16-21», — зазначив синоптик.

У період 22-25 вересня періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності, надходження холодного повітря триватиме. Температура повітря вночі +7-12, вдень +12-17.

«Хвиля холоду очікується відчутною, але поки без заморозків. Бабине літо ще повернеться», — додав він.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом. Водночас синоптикиня зазначила, що від наступного тижня в Україні може настати похолодання.

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