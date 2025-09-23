В Україні різко похолодає: синоптики назвали дату

Похолодання і дощі в Україні / © ТСН

Реклама

Різке похолодання в Україні настане вже у середу, 24 вересня. Температура у більшості областей знизиться до +11+17 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, цього тижня в Україні очікуються різкі зміни погоди. Причиною стане потужний холодний атмосферний фронт.

Реклама

Уже від 24 вересня фронт почне просуватись із заходу, приносячи дощі до західних, північних регіонів та до Вінницької області.

Наступного дня, 25 вересня, зона опадів пошириться на схід України. Разом із дощами прийде й відчутне похолодання.

Ночами 25-26 вересня температура повітря знизиться до +2+7 градусів. У деяких районах можливі перші цієї осені заморозки.

Наприкінці тижня, після відходу фронту, територію України охопить область підвищеного тиску — опади припиняться, однак прохолодна погода збережеться.

Реклама

Прогноз погоди в Україні / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко попередила про різке похолодання від 25-26 вересня. У західних областях, особливо в Карпатах, дощ переходитиме у мокрий сніг. Прохолодна та волога погода збережеться до кінця вересня, а в жовтні очікується повернення «бабиного літа».