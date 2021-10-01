В Україні різко скоротилася кількість областей з показниками "помаранчевої" зони: який регіон у небезпеці

В Україні різко скоротилася кількість областей з показниками "помаранчевої" зони: який регіон у небезпеці

На Буковині чимало хворих на коронавірус, які перебувають під ШВЛ.

В Україні через поширення коронавірусу станом на 1 жовтня лише одна область відповідає критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

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Згідно з даними, у Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус зріс до 527, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення. Також перевищено показники щодо завантаженості "ковідних" ліжок.

Зокрема, на Буковині наразі завантаженості ліжок з киснем для COVID-хворих становить 67,5% за дозволеного максимума 65%. А кількома днями раніше цей показник перебував у межах 64,2-65,9%.

Також нині у Донецькій області перевищено показник госпіталізацій - 66,3% за дозволеного максимума 50%.

Зауважимо, що станом на 26 вересня вже п'ять областей відповідали критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

Коронавірус в Україні: що змінилося у регіонах із впровадженням "жовтої" карантинної зони

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