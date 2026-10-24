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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні різко теплішає: якою буде погода на вихідних, 24-25 жовтня

Попри мінливу хмарність і локальні дощі в окремих регіонах температурні показники в більшості областей залишатимуться досить високими.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Жовтневе тепло утримує свої позиції

Жовтневе тепло утримує свої позиції / © Associated Press

Останні вихідні жовтня в Україні обіцяють бути не по-осінньому теплими. У більшості регіонів суттєвих опадів не очікується, а вдень повітря прогріватиметься до +21 °С.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в Україні в суботу, 24 жовтня

У західних областях місцями пройдуть дощі, також можливі тумани. У Закарпатті та на Волині суттєвих опадів не прогнозують. Вночі температура становитиме +3…+8 °С, а на Вінниччині — до +10 °С. Удень стовпчики термометрів покажуть +10…+16 °С. Швидкість вітру — 3–8 м/с, його напрямок змінюватиметься.

На півночі буде хмарно з проясненнями, без значних опадів. Уночі очікується +6…+11 °С, удень — +12…+17 °С. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. У центральних областях опадів не передбачається: вночі +6…+11 °С, удень +14…+19 °С.

На півдні та в Криму збережеться суха й тепла погода. Невеликий дощ можливий лише вночі в окремих районах Одещини. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, удень — +16…+21 °С. На сході буде мінлива хмарність без опадів: вночі +6…+11 °С, удень +13…+18 °С, а східний вітер сягне 7–12 м/с.

Прогноз на неділю, 25 жовтня

У західних регіонах вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень суттєвих опадів не очікується. В окремих районах утворюватиметься туман. Температура повітря становитиме +4…+9 °С вночі та +12…+17 °С удень.

На півночі — мінлива хмарність без дощів: вночі +6…+11 °С, удень +12…+17 °С. У центральних областях збережеться суха погода: вночі +6…+11 °С, удень +13…+18 °С.

На півдні та в Криму опадів не прогнозують: вночі +8…+13 °С, удень повітря прогріється до +16…+21 °С. На сході — мінлива хмарність без опадів, вночі від +5 до +10 °С, удень від +12 до +17 °С, південно-східний вітер 7–12 м/с.

Раніше керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомив, що до 27 жовтня в Україні утримуватиметься тепла погода. Буде хмарно з невеликими дощами та туманами. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів вище нуля.

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