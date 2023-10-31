В Україні різко впала довіра до Верховної Ради й міністрів: скільки людей підтримують владу

Від травня 2022 року до жовтня 2023 року в Україні різко знизилась довіра до інститутів центральної влади.

В Україні довіра до президента впала з 91% до 76%, довіра до уряду — з 74% до 39%, а довіра до Верховної Ради — з 58% до 21%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 30 вересня - 13 жовтня 2023 року.

"Однак важливо розрізняти ситуацію для уряду і парламенту, де ми бачимо більшість, які вже не довіряють (і баланс довіри-недовіри виразно негативний), і для президента, де переважна більшість продовжують довіряти йому (і баланс довіри-недовіри виразно позитивний)", - коментують соціологи.

Серед інституцій довіру зберігають Збройні сили України та волонтери. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року було 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року було також 87%).

Довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, наразі 50% довіряють їй, а 46% - не довіряють.

"Рівень довіри до інституцій показує, що наразі критика громадян насамперед фокусується саме на уряді й Верховній Раді та меншою мірою стосується президента", - прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Водночас Грушецький звернув увагу на значну критику місцевої влади.

"Поточна критика, вочевидь, значною мірою пов’язана з можливо неефективною витратою місцевих бюджетів. Хоча реформа децентралізації сприймається українцями як одна з найбільш вдалих реформ (і більшість її підтримують), але наразі є небезпечна тенденція формування образу місцевої влади як не дуже відповідальної в умовах повномасштабної війни. В результаті громадська думка може не захистити місцеву владу від можливої рецентралізації та згортання децентралізації", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповіли, скільки українців довіряють поліції, Нацгвардії та СБУ. Так, в Україні порівняно з 2021 роком помітно зросла довіра до більшості органів у секторі громадської безпеки.

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